РИАМО (СТУПИНО) – 13 мар. В Центральной детской библиотеке подмосковного Ступина порядка ста школьников приняли участие в блиц-акции, посвященной выборам президента Российской Федерации, сообщила Ступинскому информагентству заведующая учреждением Светлана Фролова.

«Сегодня (13 марта – ред.) в нашей библиотеке прошла блиц-акция, посвященная выборам президента РФ. Ее участниками стали 117 учеников с первого по шестой классы из разных городских школ. Ребятам было предложено представить себя в должности главы государства», – сказала Фролова.

По ее словам, участники должны были в эссе рассказать о том, что они хотели бы сделать для России в целом и для своего города в частности. Работы разместили на информационном стенде библиотеки.

По данным агентства, в ходе акции ребята выдвинули ряд необычных инициатив. Среди них было предложение учиться в школе лишь три дня в неделю, построить в городе аквапарк и приют для животных. Звучали идеи об открытии в Ступине детской школы доброты, а также о строительстве космической станции.