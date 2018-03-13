РИАМО - 13 мар. Управляющая компания «УРЭП №4» из подмосковной Ивантеевки исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и привела температуру горячей воды в доме №1 по улице Щорса к нормативным показателям, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Необычность этого случая в том, что температура оказалась не ниже норматива, как это достаточно распространено при проверках жалоб жителей. Наоборот, в Ивантеевке вода оказалась слишком горячей», – объяснил ситуацию руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В ходе проверки инспекторы измерили температуру горячей воды в точках водоразбора нескольких квартир дома. Электронный термометр показывал температуру в пределах 77-78,5 градусов.

«Правила предоставления коммунальных услуг устанавливают, что температура горячей воды должна находиться в пределах от плюс 60 до плюс 75 градусов Цельсия. При этом допускаются отклонения на 3 градуса днем и 5 градусов ночью. Такие требования не случайны. Если вода холоднее – это не соответствует санитарным требованиям. В ней могут размножаться возбудители инфекций. Вода температурой выше 75 градусов может причинить ожог, особенно маленьким детям», - пояснил Соков.

Управляющей компании предписали исправить ситуацию в течение месяца. Повторная проверка показала, что температура горячей воды, которой пользуются жители дома, стала меньше на 5-7 градусов.