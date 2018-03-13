РИАМО - 13 мар. В Подмосковье перед судом предстанет грабитель, который в 2013 году на станции «Орехово-Зуево» избил и обокрал беспомощного мужчину, а затем поджег его, жертва скончалась от ожогов в больнице, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 162 и частью 4 статьи 111 УК РФ (разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 14 ноября 2013 года обвиняемый, находясь на территории конторы грузового района станции «Орехово-Зуево», увидел лежащего между первым и вторым подъездными путями неизвестного мужчину. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего и похитил из его куртки мобильный телефон, деньги и банковскую карту.

«С целью получения пин-кода от банковской карты, обвиняемый нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища, затем поджог его одежду и скрылся с места происшествия. С телесными повреждениями и термическими ожогами 2-3 степени 30% поверхности тела пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», - уточняется в материале.

Обвиняемый длительное время скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2017 года злоумышленника задержали по обвинению в краже.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.