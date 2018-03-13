РИАМО - 13 мар. В Москве используют опыт европейских коллег в решении экологических проблем, сообщил во вторник в ходе заседания международного экспертного совета по вопросам экологии при столичном правительстве руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

По его словам, в продолжение политики открытости и сотрудничества столицы принято решение о создании международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы в формате совещательного эксперт-кворума.

«Мы пригласили в совет представителей тех городов, которым много удалось добиться на пути к устойчивому развитию. Мы очень высоко ценим опыт шведских городов по ограничению неэкологичного транспорта, они здесь являлись пионерами в условиях длительной эксплуатации людьми своих автомобилей; опыт Парижа по созданию садов и зеленых скверов, удачно совмещающих экологическую и эстетическую функции», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что также Москва принимает во внимание берлинскую стратегию сохранения биоразнообразия в городах и развитую методологию экологичного строительства Лондона, организацию велосипедного движения в Копенгагене.

«Много других примеров, которые мы рассматриваем и применяем на территории нашего города. В частности, мы пригласили представителей международных общественных организаций, которые заинтересованы в эффективном содействии внедрению в города мира лучших экологических и климатических инициатив», - сказал Кульбачевский.