РИАМО - 13 мар. Модернизация транспортной системы Москвы оказала положительное влияние на условия жизни в городе, сообщил во вторник в ходе заседания международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

«Мы преступили порог создания новых условий для жизни. С одной стороны этому будут способствовать процессы реновации, с другой - градостроительное развитие новых территорий. Мировой опыт развития городов в решении транспортных и инфраструктурных проблем крайне полезен», - сказал Кульбачевский.

По его словам, Москва преображается на глазах. Прежде всего реформируется транспортная система города, растет популярность общественного транспорта. По сравнению с 2010 годом количество поездок на общественном транспорте экономически активных граждан выросло на 49%.

Он добавил, что в столице увеличивается доступность и улучшается комфортность общественного транспорта. С 2010 года введено 366 новых маршрутов общественного транспорта, создано 265 километров выделенных полос движения, открыто 60 новых станций метро, включая новый электрифицированный железнодорожный вид транспорта - Московское центральное кольцо.

«Совершенствуется улично-дородная сеть города, только в прошлом году в городе построено более 124 километров дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад. Загруженность автомобильных дорог по сравнению с 2010 годом снизилась на 23%», - сказал Кульбачевский.