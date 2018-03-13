РИАМО - 13 мар. Доследственная проверка проводится в подмосковном городском округе Орехово-Зуево по факту хлопка газа в котельной, в результате которого есть пострадавший, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Во вторник утром в центре города Орехово-Зуево в помещении котельной ГУП МО «Орехово-Зуевские теплосети» произошел хлопок газа внутри котла. В результате пострадала кирпичная оболочка котла. Возгорания не произошло. При обрушении кирпичной кладки повреждения получила оператор котельной. Женщина была госпитализирована в местную больницу.

«По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.