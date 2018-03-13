РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Родные, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 40-летнюю женщину, которая 12 марта 2018 года вышла из дома в подмосковном Подольске и пропала, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда.

«Наталье Комлевой 40 лет, она родилась в 1977 году. В понедельник 12 марта 2018 года она вышла из дома в подмосковном Подольске и не вернулась. Может находиться в Москве», – сказал представитель отряда.

Комлева худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, блондинка, волосы ниже плеч, глаза голубые. Одета в длинный пуховик цвета хаки с капюшоном, джинсы, черные дутые болоньевые сапоги.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев для проведения поисков.