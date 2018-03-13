РИАМО - 13 мар. К 2025 году цифровые платформы в интернете появятся во всех сферах экономики России, сейчас такие платформы существуют в различных агрегаторах, сообщил во вторник аналитик департамента информационных технологий города Москвы Евгений Альминов.

«Тренд, который будет развиваться в интернете, - это цифровые платформы, уже сейчас такие платформы мы можем видеть в рамках различных агрегаторов товаров и услуг. Что позволяют такие платформы: платформы сокращают путь от поставщика услуг к конечному потребителю услуги», - сказал Альминов во время мероприятия на тему «Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего».

Он отметил, что к 2025 году цифровые платформы появятся во всех отраслях экономики России.