РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя устранила незаконно размещенную рекламу в подъезде одного из многоквартирных домов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на несанкционированную рекламу. Он отметил, что неизвестные расклеили рекламу в одном из подъездов дома №7, корпус 4, на Молодежной улице в микрорайоне Климовск.

«Обращение было рассмотрено в администрации округа, после чего в адрес управляющей компании МУП «СЕЗ» был отправлен запрос по данному факту. По информации, полученной от управляющей компании, ею были проведены соответствующие работы по удалению несанкционированной рекламы в подъезде указанного дома», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.