РИАМО - 13 мар. В Москве в сентябре может появиться возможность пополнения баланса студенческих социальных карт для оплаты проезда на общественном транспорте через мобильное приложение, сообщил журналистам во вторник председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Во вторник в Москве состоялось совместное заседание комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по физической культуре, спорту и молодежной политике.

«Уже в городе разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять студенческие социальные карты. По прогнозам департамента транспорта (и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы – ред.), с нового учебного года такая функция появится», - сказал Щитов.

Он добавил, что студент с помощью мобильного приложения сможет пополнить свою социальную карту, после чего до прохода через турникет платеж следует активировать с помощью специального терминала.

«Дело в том, что сразу пополнить карту и оплачивать ей проезд невозможно, так как это транспортная карта, а не банковская», - пояснил Щитов.

По словам Щитова, пополнение студенческих социальных карт через онлайн-сервис для использования в общественном транспорте поддержали представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, «Мосгортранса» и метрополитена Москвы.