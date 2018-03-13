Что запрещено делать на избирательном участке

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Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медучреждениях и пр.).

На избирательном участке, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок.

Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>