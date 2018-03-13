Что запрещено делать на избирательном участке

Нарушать общественный порядок
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медучреждениях и пр.).
На избирательном участке, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок.
Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям.
Портить бюллетень
Проголосовать на выборах можно, поставив любой знак, например, крестик или галочку, напротив фамилии лишь одного кандидата. В противном случае он считается недействительным. Если вы испортили бюллетень, обратитесь к членам УИК за новым.
Членам избиркомов запрещено:
- выносить бюллетени и списки избирателей за пределы УИК (кроме случаев голосования на дому);
- выдавать в одни руки более одного бюллетеня (кроме случаев, когда избиратель случайно испортил бюллетень);
- выдавать бюллетени без предъявления документов, удостоверяющих личность;
- осуществлять вброс бюллетеней при подсчете голосов.
Находиться в кабине для голосования с другим избирателем
Находиться в кабине для голосования можно только одному избирателю, за исключением следующих случаев:
- Если избиратель не может сделать это самостоятельно;
При этом зайти в кабину для голосования вместе с инвалидом может только гражданин, не являющийся членом избирательной комиссии, полицейским, наблюдателем или доверенным лицом кандидата. Сначала необходимо уведомить УИК о факте оказания помощи инвалиду, член избиркома сделает соответствующую отметку в списке избирателей.
- С маленьким ребенком, если его не с кем оставить.
Фотографировать
Избирателю не разрешается фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.
Вести фото- и видеосъемку на избирательном участке имеют право наблюдатели и представители СМИ, но только с места, разрешенного избирательной комиссией.
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Вести агитацию
В день выборов и в день тишины запрещена любая агитация – как в СМИ, так и на избирательных участках.
В частности, запрещена агитация за определенного кандидата путем подкупа избирателей, а именно:
- вручение подарков и денег;
- обещание денежного вознаграждения с целью влияния на итоги голосования избирателя;
- распродажа и бесплатное распространение любых иных товаров, кроме специально изготовленных для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции;
- оказание услуги безвозмездно или на льготных условиях.
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Продавать товары с изображениями кандидатов
Кроме того, в день выборов и в день, предшествующий дню голосования, не допускается: реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами Президента РФ деятельности, с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также реклама с использованием наименований, эмблем и иной символики политических партий, выдвинувших кандидатов.
Голосовать за другого человека
Законом запрещается получать избирательный бюллетень по документам другого человека, например, родственника, а также поддельным документам. Недееспособные граждане, которые не могут проголосовать самостоятельно, при голосовании на дому могут воспользоваться помощью другого человека, который не является членом избирательной комиссии или наблюдателем.
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Надолго задерживаться на избирательном участке
Время нахождения на участке для избирателя в законе не прописано, однако находиться там целый день не разрешат, если вы не наблюдатель, член избиркома или аккредитованный журналист.
С начала работы УИК и ТИК и до их закрытия на их территории могут находиться лишь члены избирательной комиссии, наблюдатели, представители СМИ и сотрудники органов правопорядка.
Кому разрешено оставаться на избирательном участке
После закрытия участков, при подведении результатов выборов и подсчете голосов, могут присутствовать лишь аккредитованные ЦИК представители СМИ, работающие в редакциях на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о выборах президента РФ трудового или возмездного гражданско-правового договора.
Кроме того, на заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении поданных жалоб вправе присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон, которые могут давать объяснения и представлять доказательства по существу рассматриваемого вопроса.
Общественные наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в избирательных комиссиях при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
Ответственность за нарушения
По информации Мособлизбиркома, за отдельные виды нарушений на выборах предусмотрена административная ответственность (в том числе, за незаконную агитацию и попытку проголосовать за другого человека), а в некоторых случаях – уголовная ответственность (в частности, за кражу избирательного бюллетеня).
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