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Общество

Что запрещено делать на избирательном участке

Что нельзя делать на участке для голосования согласно избирательному законодательству, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Николай Корешков
1

Нарушать общественный порядок

© РИАМО, Николай Корешков

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медучреждениях и пр.).

На избирательном участке, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок.

Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям.

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2

Портить бюллетень

© РИА Новости, Виталий Белоусов

Проголосовать на выборах можно, поставив любой знак, например, крестик или галочку, напротив фамилии лишь одного кандидата. В противном случае он считается недействительным. Если вы испортили бюллетень, обратитесь к членам УИК за новым.

Членам избиркомов запрещено:

- выносить бюллетени и списки избирателей за пределы УИК (кроме случаев голосования на дому);

- выдавать в одни руки более одного бюллетеня (кроме случаев, когда избиратель случайно испортил бюллетень);

- выдавать бюллетени без предъявления документов, удостоверяющих личность;

- осуществлять вброс бюллетеней при подсчете голосов.

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3

Находиться в кабине для голосования с другим избирателем

© Лотошинское информагентство, Роман Варцев

 Находиться в кабине для голосования можно только одному избирателю, за исключением следующих случаев:

  • Если избиратель не может сделать это самостоятельно;

При этом зайти в кабину для голосования вместе с инвалидом может только гражданин, не являющийся членом избирательной комиссии, полицейским, наблюдателем или доверенным лицом кандидата. Сначала необходимо уведомить УИК о факте оказания помощи инвалиду, член избиркома сделает соответствующую отметку в списке избирателей.

  • С маленьким ребенком, если его не с кем оставить.

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4

Фотографировать

© РИАМО, Николай Корешков

Избирателю не разрешается фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.

Вести фото- и видеосъемку на избирательном участке имеют право наблюдатели и представители СМИ, но только с места, разрешенного избирательной комиссией.

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5

Вести агитацию

© РИАМО, Николай Корешков

В день выборов и в день тишины запрещена любая агитация – как в СМИ, так и на избирательных участках.

В частности, запрещена агитация за определенного кандидата путем подкупа избирателей, а именно:

- вручение подарков и денег;

- обещание денежного вознаграждения с целью влияния на итоги голосования избирателя;

- распродажа и бесплатное распространение любых иных товаров, кроме специально изготовленных для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу продукции;

- оказание услуги безвозмездно или на льготных условиях.

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6

Продавать товары с изображениями кандидатов

© Протвинское информагентство, Александр Жолудов

Кроме того, в день выборов и в день, предшествующий дню голосования, не допускается: реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами Президента РФ деятельности, с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также реклама с использованием наименований, эмблем и иной символики политических партий, выдвинувших кандидатов.

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7

Голосовать за другого человека

© Фото,Рузское ИА

Законом запрещается получать избирательный бюллетень по документам другого человека, например, родственника, а также поддельным документам. Недееспособные граждане, которые не могут проголосовать самостоятельно, при голосовании на дому могут воспользоваться помощью другого человека, который не является членом избирательной комиссии или наблюдателем.

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8

Надолго задерживаться на избирательном участке

© Дубненское Информагентство, Артем Рязанцев

Время нахождения на участке для избирателя в законе не прописано, однако находиться там целый день не разрешат, если вы не наблюдатель, член избиркома или аккредитованный журналист.

С начала работы УИК и ТИК и до их закрытия на их территории могут находиться лишь члены избирательной комиссии, наблюдатели, представители СМИ и сотрудники органов правопорядка.

Кому разрешено оставаться на избирательном участке

После закрытия участков, при подведении результатов выборов и подсчете голосов, могут присутствовать лишь аккредитованные ЦИК представители СМИ, работающие в редакциях на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о выборах президента РФ трудового или возмездного гражданско-правового договора.

Кроме того, на заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении поданных жалоб вправе присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон, которые могут давать объяснения и представлять доказательства по существу рассматриваемого вопроса.

Общественные наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в избирательных комиссиях при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.

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9

Ответственность за нарушения

© РИАМО, Николай Корешков

По информации Мособлизбиркома, за отдельные виды нарушений на выборах предусмотрена административная ответственность (в том числе, за незаконную агитацию и попытку проголосовать за другого человека), а в некоторых случаях – уголовная ответственность (в частности, за кражу избирательного бюллетеня).

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Ольга Флягина
ГолосованиеИзбирательные участкиВыборы
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