РИАМО - 13 мар. Полицейские задержали в подмосковном Жуковском четверых злоумышленников, которых подозревают в инсценировке дорожной аварии и в последующем вымогательстве крупной суммы денег, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило заявление от местного жителя о том, что на улице Чкалова неизвестные ввели его в заблуждение, инсценировав дорожно-транспортное происшествие, и вынудили передать денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Московской области по подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин в возрасте от 32 до 36 лет», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, установлено, что злоумышленники использовали два дорогостоящих автомобиля: один из них создал аварийную ситуацию, а второй выполнил роль получившего повреждения в результате ДТП. Затем мужчины убедили потерпевшего, что он стал виновником столкновения, после чего под предлогом урегулирования ситуации без вызова сотрудников ГИБДД предложили заплатить деньги за причиненный ущерб.

«В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным противоправным действиям», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.