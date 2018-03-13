РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. Сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали в поселении Красково 34-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое» при патрулировании возле одного из домов на Вокзальной улице поселения Красково задержали 34-летнего местного жителя. В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.