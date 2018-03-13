РИАМО - 13 мар. Департамент информационных технологий столицы совместно с федеральными властями планирует разработать проект, который позволил бы автоматически продлевать водительские права москвичей, сообщил во вторник генеральный директор ГБУ «Информационный город» Алексей Чукарин.

«Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать нашего гражданина о том, что его права вот-вот закончатся. <…> А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», - сказал Чукарин во время мероприятия на тему «Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего».

Он отметил, что в дальней перспективе, 2025 - 2032 годах, департамент информационных технологий Москвы планирует добиться того, чтобы в столице работали не разрозненные платформы, на которых предоставляются услуги каким-то отдельным группам потребителей, а был единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется.