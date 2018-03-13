РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Жители подмосковного Подольска в возрасте от 18 до 25 лет смогут бесплатно посетить открытие фестиваля «Студенческая весна – 2018», проголосовав на выборах президента Российской Федерации, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска в возрасте от 18 до 25 лет, проголосовав на выборах президента РФ 18 марта, получат флаеры на открытие фестиваля «Студенческая весна – 2018». Концерт состоится 1 апреля и будет проходить в Ледовом дворце «Витязь»», – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить билеты жителям необходимо проголосовать на своем избирательном участке и сделать селфи с флаером на фоне плаката фестиваля. Фотографию нужно будет разместить в любой соцсети с хэштегами: #СТУДВЕСНА2018, #МОТВПОДОЛЬСКЕ, #КРОМЕШУТОК.

Билет на открытие фестиваля можно будет получить с 20 по 25 марта, предъявив флаер. Пункты выдачи будут работать с 15:00 до 20:00 по трем адресам: Октябрьский проспект, дом №11; микрорайон Климовск, проспект Юности, дом №1 и улица Почтовая, дом №8.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.