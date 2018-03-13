РИАМО - 13 мар. В районе Орехово-Борисово Южное Москвы запланировали реорганизацию территории, рассматриваемый участок ограничен улицами Воронежской, Ясеневой, Генерала Белова и Каширским шоссе, соответствующий проект планировки территории прошел публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Часть существующей застройки будет сохранена, а расположенные там объекты, в том числе объекты розничной торговли и общественного питания будут реконструированы. Также планируется новое строительство недвижимости офисного, общественно-делового и жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на данной территории планируется разместить центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома.

Площадь проектирования составляет более 23 гектаров. Территория расположена в пешеходной доступности от станции метро «Домодедовская» и остановок наземного транспорта. Для парковки и хранения автомобилей предусмотрено строительство трех гаражей вместимостью 1,9 тысячи машино-мест.