РИАМО - 13 мар. В городской больнице подмосковной Электростали появился новый компьютерный томограф, ожидается, что первые пациенты начнут проходить диагностику на аппарате в апреле, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый компьютерный томограф установлен в Электростальской городской больнице, на закупку оборудования выделено почти 50 миллионов рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Аппарат приобретен в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Новое оборудование отличается удобством в использовании и высокой производительностью.

Марков подчеркнул, что с установкой и введением в эксплуатацию нового компьютерного томографа станет возможно проводить более глубокое детальное рентгенологическое исследование органов и систем организма на современном уровне.

«Аппарат будет работать в круглосуточном режиме, что позволит проводить быструю диагностику, в том числе, оказывать помощь реанимационным больным. Кроме того, функционирование томографа даст возможность создать централизованную базу всех проведенных КТ-исследований и доступ к этой базе врачей-специалистов», - отметил Марков.

По словам министра, для установки томографа было подготовлено отвечающее всем требованиям помещение, в котором провели капитальный ремонт на сумму 6 миллионов рублей.

«Всего в 2018 году для учреждений здравоохранения Московской области запланировано приобретение порядка 40 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей», - добавил Марков.