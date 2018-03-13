РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи 30 марта проведут краеведческий диктант, сообщила главный библиотекарь Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого Елена Брынзарь.

«Краеведческий диктант пройдет в нашем городе 30 марта, такую акцию мы организуем впервые. Он будет длиться 45 минут, в течение которых участникам предстоит ответить на вопросы об истории Балашихи. Диктант будет проводиться в форме теста, максимальное количество баллов, которые можно набрать, – 41», – сказала Брынзарь.

Количество участников не ограничено, приглашаются все желающие от 14 лет без предварительной регистрации. После окончания диктанта обнародуют правильные ответы, и знатоки истории родного края, набравшие максимальное количество баллов, будут отмечены грамотами и памятными подарками.

«В нашей библиотеке представлено много книг по краеведению, приглашаем жителей Балашихи взять их и подготовиться к диктанту», – добавила Брынзарь.

Краеведческий диктант пройдет по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №8. Начало в 15:00.