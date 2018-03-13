РИАМО - 13 мар. В столичном парке «Зарядье» планируется провести очередной Международный климатический форум, сообщил во вторник в ходе заседания международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Второй климатический форум пройдет в конце августа в Москве. Скорее всего в парке «Зарядье», - сказал Кульбачевский.

Согласно презентации руководителя департамента, Климатический форум-2018 запланирован на 27-28 августа.

Первый климатический форум был проведен в ЦВЗ «Манеж» и носил международный характер. В нем приняли участие более 18 стран, более 200 спикеров, в том числе очень много иностранцев, которые по климатической повестке высказываются уже более 10-20 лет.