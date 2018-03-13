РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 13 мар. Сотрудники налоговой инспекции 23 и 24 марта проведут для жителей городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево дни открытых дверей на тему налога на доходы физических лиц, сообщила руководитель межрайонной ИФНС России №10 по Московской области Лариса Горбачева.

«Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей для жителей городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево 23 и 24 марта по налогу на доходы физических лиц, а также информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Время приема посетителей 23 марта – с 9:00 до 20:00, 24 марта – с 10:00 до 15:00», – сказала Горбачева.

Она отметила, что акция проводится в налоговых инспекциях на всей территории РФ. В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов расскажут жителям о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», наличии (отсутствии) обязанности декларирования дохода и необходимости уплаты с него налога, порядке исчисления и уплаты НДФЛ и заполнения налоговой декларации по НДФЛ, наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ, о том, как воспользоваться программой по заполнению декларации с помощью ПО «Декларация», а также о получении налоговых вычетов.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, два дня открытых дверей пройдут и в апреле – 23 и 24. Время приема граждан с 9:00 до 20:00 и с 10:00 до 15:00 соответственно.