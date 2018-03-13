РИАМО - 13 мар. Подмосковные семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 13 тысяч рублей, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас уже принято постановление о внесении изменений в закон о поддержке семей с детьми, где семьям, имеющим детей-инвалидов, будет установлена единовременная выплата в размере 13 тысяч рублей. Но это только для тех семей, имеющих детей-инвалидов школьного возраста, которые посещают государственные образовательные учреждения Московской области», - сказала Фаевская.

По ее словам, эта мера аналогична выплате многодетным семьям на школьную форму и бесплатное питание.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства социального развития, в Подмосковье проживает порядка 3 тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Подмосковье на душу населения.