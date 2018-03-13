РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 13 мар. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках 15 марта откроется фотовыставка Виктора Семенова «Властелины вершин России», посвященная диким животным регионов России, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Пятнадцатого марта в 17:00 в торговом центре «МЕГА Белая Дача» состоится открытие выставки Виктора Семенова «Властелины вершин России». Коллекция фоторабот посвящена редким видам горных животных, обитающих на Северном Кавказе и в других регионах страны», – говорится в сообщении.

Выставка продлится с 15 марта по 15 мая. Всего выставят 36 уникальных снимков из разных уголков нашей страны. Семенов лично представит фоторезультаты экспедиций за три года в Крым, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Республику Алтай, Хабаровский край, Красноярский край, Приморье и Камчатку. За время путешествий автор сделал более полумиллиона снимков.

«Данный фотопроект является флагманским для МЕГИ и создан с целью привлечения внимания жителей столицы и Подмосковья к бережному отношению и любви к природе. Сохранение мира для наших будущих поколений зависит от каждого из нас», – отмечается в материале.

В рамках выставки планируется проведение экскурсий для школьников Котельников, а также обучение искусству фотографии студентов, учащихся колледжа и филиала Университета «Дубна» в Дзержинском.