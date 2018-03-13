РИАМО - 13 мар. В течение двух недель специалисты приступят к рекультивации старой карты полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«План следующий: две недели — открыть новые современные карты, и в течение двух недель приступаем к рекультивации полигона», — сказал Коган.

По словам министра, следующий шаг – строительство мусороперерабатывающих заводов. В Московской области планируется в течение полутора лет создать 11 таких комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.

Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.