РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Форум «Карьера и образование» пройдет 6 и 7 апреля в подмосковном Подольске, его могут посетить все желающие, для детей и подростков на форуме проведут мастер-классы и конкурсы, сообщается в группе «Нескучный Парк в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытый форум «Карьера и образование» пройдет в Концертном зале администрации горокруга 6 и 7 апреля. Посетителей ждет креативное пространство, в котором можно будет познакомиться с учебными заведениями, детскими центрами, клубами, частными детскими садами и школами Подольска и других городов. В этот день пройдут мастер-классы и конкурсы, в которых можно будет выиграть призы», – говорится в сообщении.

В первый день форума в концертном зале администрации будут представлены экспозиции университетов и колледжей. Официальное открытие состоится 6 апреля в 10:00, завершить мероприятие планируют в 16:00. Второй день форума, 7 апреля, посвятят организации школьного, дошкольного образования и дополнительного детского образования. Время работы также с 10:00 до 16:00.