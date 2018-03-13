РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Сотрудники ГИБДД на минувшей неделе выявили девятерых пьяных водителей на дорогах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с 5 по 12 марта инспекторами дорожно-патрульной службы (ДПС) было выявлено 590 нарушений правил дорожного движения (ПДД), из них 57 – нарушений ПДД пешеходами, 9 – управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Кроме того, за данный период времени на территории горокруга произошло около 180 аварий. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в котором один человек пострадал, один погиб.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.