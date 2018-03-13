РИАМО - 13 мар. Депутат Государственной думы Оксана Пушкина считает, что в Подмосковье необходимо создавать кризисные центры для женщин, которые столкнулись с домашним насилием.

«В Подмосковье важно создавать кризисные центры, если в каждом районе будет такой кризисный центр, это правильно. Из тех писем, что я получаю от женщин, - это общая беда», - сказала Пушкина.

Она также добавила, что в скором времени отдаст на рассмотрение депутатам закон о профилактике домашнего насилия.

По ее словам, в Московской области уделяется большое внимание незащищенным категориям граждан.

«Что касается инноваций, много из того, что делается в Московской области, делается впервые в России. Например, создание 54 мини-реабилитационных центров, которые обеспечивают предоставление услуг детям-инвалидам в шаговой доступности», - сказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Александр Лысенко.