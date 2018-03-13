На портале «Добродел» 1 февраля стартовало голосование за ремонт больниц в Подмосковье. На сегодняшний день почти 7,5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в народном интернет-голосовании, более 1,8 тысячи участников оставили комментарий на портале. Каждый житель Подмосковья может не только оставить свой голос, но и разместить комментарий, приложив к нему фотоматериалы тех неисправностей, которые требуют устранения. Подробную инструкцию, как проголосовать за ремонт больниц в Подмосковье, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).