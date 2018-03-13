РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Почти 150 жительниц Подольска во вторник проверили свое здоровье во время экспресс-обследования на форуме, приуроченного ко Дню почки, сообщил «РИАМО в Подольске» старший научный сотрудник отдела трансплантологии и диализа Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Вадим Степанов.

Болезнь почек встречается примерно у 20% работоспособной части населения. Часто из-за нее страдают женщины во время беременности. Общественно-политический форум «Почки и женское здоровье» ко Всемирному дню почки прошел во вторник в местном Дворце культуры «Октябрь». В рамках мероприятия проводили экспресс-обследование местных жительниц для выявления хронических болезней почек.

«Обследование проводилось с 10:00 до 13:00 с помощью экспресс-анализа крови на количество глюкозы, экспресс-анализа мочи на количество белка, а также ультразвукового исследования. Всего за данный период времени обследование прошли около 150 женщин от 26 до 67 лет. Возраст большинства участниц варьировался от 45 до 55 лет. Ту или иную патологию в ходе обследования мы выявили почти у 20 человек», – сказал Степанов.

Он добавил, что женщинам с подозрением на заболевание нужно обратиться в медучреждения и сдать дополнительные анализы.

Мероприятие организовали Ассоциация нефрологов ЦФО России, ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского, Московский областной центр здоровья, министерство здравоохранения Московской области. На форуме также были представлены и различные фармацевтические компании, которые занимаются производством ряда лекарственных средств.

В этом году Всемирный день почки совпал с празднованием Международного женского дня. Мероприятие пропагандирует равный доступ к информации по вопросам профилактики и лечению заболеваний почек для женщин всех возрастов.