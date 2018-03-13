РИАМО - 13 мар. В ходе строительных работ по прокладке канализации для жилого комплекса с парковкой обвалился грунт на юге Москвы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Мосгосстройнадзора.

По его словам, инцидент произошел по адресу: Автозаводская улица, владение 23.

«Наши бригады работают на месте. В ходе ведения строительных работ по прокладке канализации произошел локальный обвал грунта. Информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что застройщик является АО «Корпорация ТЭН», а генеральным подрячиком - компания «Партнер».