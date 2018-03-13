РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Учащиеся образовательных учреждений подмосковного Подольска, а также их родители, с 15 до 18 марта смогут поучаствовать в онлайн-голосовании за удобный вариант обучения в школах, сообщается на сайте голосование-2018.рф.

«В Подмосковье, в том числе и в Подольске, с 15 по 18 марта школьники и их родители смогут принять участие в онлайн-голосовании по вопросу: «Пятидневка в школе: да или нет?». Участники голосования могут выбрать удобный вариант обучения, предварительно зарегистрировавшись на сайте: голосование-2018.рф, и, соответственно, проголосовав в течение отведенного времени», – говорится в сообщении.

Голосование будет проводиться по технологии блокчейн (выстроенной по определенным правилам цепочке – ред.). Причем проголосовать смогут все желающие анонимно. Результаты будут опубликованы на официальном сайте голосования 19 марта с 20:00.