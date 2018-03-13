РИАМО – 13 мар. Центральный банк РФ установил официальный курс евро к рублю в размере 70,15 рубля, что свидетельствует о росте почти на 36 копеек, сообщает во вторник Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 35,922 копеек, до 70,15 рубля, курс доллара увеличился на 32,37 копеек, до 56,95 рубля, следует из данных ЦБ», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 33,96 копеек, составив 62,88 рубля.