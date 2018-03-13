РИАМО - 13 мар. Семинары для безработных родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, могут проводить в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Московской области, директор центра «Радость моя» Инна Орлова.

«Меня очень беспокоит недостаточное внимание к проблеме трудоустройства родителей детей-инвалидов. Их очень мало трудоустроено, я предложила проводить семинары, в том числе на базе ресурсного центра Минсоцразвития, обязательно с присвоением квалификации», - сказала Орлова.

Она добавила, что для участия в семинарах необходимо привлекать центры занятости населения.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в Московской области за пять лет количество детей-инвалидов увеличилось на 18%, при этом в регионе сокращается число взрослых с инвалидностью.