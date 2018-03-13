РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. В подмосковной Балашихе 25 марта в финале школьной лиги КВН примут участие четыре команды, сообщается на официальной странице Дворца культуры «Балашиха» в социальной сети «ВКонтакте».

«Финал школьной лиги КВН городского округа Балашиха пройдет 25 марта в 17:00 в МБУК ДК «Балашиха». Играют команды КВН: «Киса и Ося» (МБОУ «Школа №29»), «Три желания» (МБОУ «Белоусовская школа»), «Люди в школьном» (МАОУ «СОШ №3», микрорайон Павлино), «Старшее звено» (МБОУ СОШ №12, микрорайон Павлино)», – говорится в сообщении.

Приглашаются все желающие поддержать молодые команды, вход свободный. Адрес Дворца культуры: Балашиха, Московский проезд, дом №9.