РИАМО – 13 мар. Президент России Владимир Путин назвал актера и режиссера Олега Табакова, скончавшегося накануне, поистине народным любимцем, сообщает во вторник Газета.ru.

«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком», — отметил Путин.

По его словам, Табаков всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников.

Как добавил глава государства, уход артиста — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников, для всей России.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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