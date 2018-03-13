РИАМО - 13 мар. В Москве задержали двух мужчин, которые обвиняются в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних и изготовлении порнографических материалов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении двоих жителей столицы. Они обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и изготовление порнографических материалов.

«В ходе допроса задержанные признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте», - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступный сговор, в период с июля 2015 года по январь 2018 года неоднократно совершали в отношении несовершеннолетних 2003, 2004 и 2007 годов рождения насильственные действия сексуального характера. При этом мужчины производили видео и фотосъемку совершаемых действий в целях изготовления порнографических материалов.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.