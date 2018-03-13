РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Жители аварийного дома, в котором обвалился потолок, могут получить временное жилье, для этого им нужно обратиться в администрацию горокруга, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации.

В одной из квартир аварийного дома №4/2 на проспекте Ленина в Подольске во второй раз обрушился потолок на кухне. В соответствии с постановлением главы города Подольска в 2015 дом признали аварийным. До 1 января текущего года людей должны были переселить в уже построенные новые дома, но застройщик пока их не сдал в эксплуатацию. В доме восемь коммунальных квартир, жильцы которых ожидают расселения в 15 новых квартир.

«В целях получения временного жилого помещения из маневренного фонда гражданам, проживающим в многоквартирном доме №4/2 на проспекте Ленина, необходимо обратиться в отдел учета и распределения жилья администрации горокруга Подольск по адресу: проспект Ленина, дом №8. Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 13:48. Телефон: 8(496)752-18 41», – сказал сотрудник.

По его словам, чтобы расселить дом в максимально короткие сроки инвестором-застройщиком ООО «ГлавГрадоСтрой» в рамках исполнения обязательств по инвестиционному соглашению рассматриваются варианты предоставления переселяемым гражданам благоустроенных жилых помещений в домах-новостройках по адресам: Подольск, улица Некрасова, 4 и улица Колхозная, 55.

Ранее жильцы отказывались переезжать в маневренное жилье, так как предложенные варианты им не нравились, и они опасались, что про них забудут и не дадут новые квартиры.