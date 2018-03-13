РИАМО - 13 мар. За помещение для салона красоты площадью 44 квадратных метра на севере Москвы, выставленное на аукцион, боролись 30 предпринимателей, в итоге цена лота превысила стартовую более чем вдвое, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Конкурентная борьба развернулась за помещение площадью 44 квадратных метра на севере Москвы. 30 участников заявили о своем желании приобрести актив, выставленный городом на открытый аукцион. По результатам торгов Единой торговой площадки начальная цена лота выросла на 110%», - отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, аукцион длился около пяти часов и завершился продажей лота с превышением начальной стоимости на 110%, что в конечном итоге, составило около 4,5 миллионов рублей.

Новым собственником объекта на Дмитровском шоссе, 33 корпус 1 стал предприниматель Валерий Славный. На приобретенных у города площадях новый собственник планирует разместить салон красоты.

«Это не единственный объект с большим количеством претендентов. В последние три года наблюдается устойчивый спрос на объекты малой площади. Приобретателями преимущественно являются представители малого бизнеса. Сейчас на торгах экспонируется объект с минимальной площадью 4,7 квадратного метра. И нет сомнений, что на него будет спрос», - сказал Дегтев.

Перечень всех предложений опубликован на инвестиционном портале. Вопросы по участию в электронных аукционах принимаются в службу «Инвестиционный консультант» по телефону 8(499)652-60-25.