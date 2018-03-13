РИАМО - 13 мар. Жилье комфорт-класса и выше в новостройках новой Москвы приобретают 75% покупателей квартир, при этом с 2012 года население Троицкого и Новомосковского округов увеличилось примерно в полтора раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Три четверти покупателей квартир в новостройках ТиНАО предпочитают приобретать жилье комфорт-класса или выше. При этом 78% покупают одно- или двухкомнатные квартиры, еще 12% – трехкомнатные», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Активное развитие в ТиНАО социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры побуждает все большее число людей рассматривать новую Москву в качестве места жительства: с 2012 года население ТиНАО увеличилось на 55%, причем в основном это новоселы, в том числе и из старой Москвы, добавил он.

«Принцип комплексного градостроительного развития ТиНАО, когда одновременно с жильем строятся социальные объекты, создаются рабочие места, появляются новые дороги и станции метрополитена, способствует тому, что молодые семьи все в большем количестве приобретают здесь жилье. Не случайно две трети квартир в новостройках ТиНАО раскупаются еще на этапе строительства», - отметил Жидкин.

Он напомнил, что в феврале в ТиНАО экспонировалось более 7 тысяч квартир в новостройках – это порядка 40 различных жилых комплексов.

«Бывают месяцы, когда количество таких квартир в новой Москве достигает 10 тысяч. В текущем году планируем ввести в эксплуатацию не менее 1,5 миллионов квадратных метров жилья в ТиНАО», - подчеркнул глава департамента.