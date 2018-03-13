РИАМО - 13 мар. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта организовали встречу Героя России, летчика-испытателя Олега Щепеткова с курсантами и офицерами филиала Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, полковник запаса Олег Щепетков из Жуковского, испытавший около 70 типов самолетов, рассказал курсантам о своей учебе, службе, летной работе, об истории авиационной науки, об Экспериментальном машиностроительном заводе имени В.М. Мясищева, где он работает летчиком-испытателем, а также ответил на вопросы аудитории, насчитывавшей несколько сотен человек», — говорится в сообщении.

Слушатели задавали вопросы об устройстве системы катапультирования, о самочувствии при полетах на предельных высотах и скоростях, о получении звания Героя России, о пережитых авариях, о гиперзвуковых ракетах и о том, кто летает на Параде Победы и можно ли создать неуязвимый самолет. В связи с подвигом майора Романа Филиппова прозвучал вопрос о штатном оружии летчиков и о согласовании действий разных родов войск для обеспечения безопасности летчиков в горячих точках.

«Олег Адольфович поделился с курсантами своим жизненным опытом и дал напутствие будущим офицерам. Мы рады, что круг подмосковных активистов ОНФ пополнился такими новичками. Долг, честь и служение Отечеству – важнейшие категории нравственности, определяющие настоящего офицера. Такие встречи безусловно служат достойному патриотическому воспитанию нашей молодежи, и мы обязательно продолжим подобные мероприятия», – отметил член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.

Как зампред межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области» Олег Щепетков курирует патриотическую работу в Московской области. Также он является членом жуковского городского Клуба Героев, который объединяет заслуженных летчиков-испытателей, заслуженных штурманов-испытателей, жителей, удостоенных других высоких званий и наград, и просто патриотов города Жуковского, добавляется в сообщении.

Серпуховской филиал Академии РВСН был учрежден в 1941 году как военная авиационная школа механиков спецслужб ВВС и сегодня готовит офицеров и прапорщиков по тринадцати специальностям. На пяти факультетах вуза обучается около 3,5 тысяч курсантов. Его выпускники являются уникальными военными специалистами по эксплуатации многоосных колесных транспортных средств, навигационных систем, средств контроля за ядерными взрывами и средствам связи в РВСН.