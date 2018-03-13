РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Во вторник в северном микрорайоне Красная Горка Люберец торжественно открыли новый участковый пункт полиции №8, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник на церемонии открытия присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Он полагает, что с появлением нового участка количество правонарушений в данном микрорайоне снизится.

«Сегодня (13 марта – ред.) на Комсомольском проспекте, в доме №20, корпус 2 начнет работу участковый пункт полиции №8. Осталось сделать подсветку таблички опорного пункта, чтобы он был виден в вечернее время», – сказал Ружицкий.

По его словам, молодые люди, которые недавно заселились в новостройки, жаловались на то, что микрорайоне не было опорного пункта для обращений в экстренных ситуациях.

«Мы выделили помещение, оно находится в удобном для жителей месте. Пожелаем нашим полицейским хорошей работы, желательно без правонарушителей», – добавил Ружицкий.

Заместитель начальника Ухтомского отдела полиции по охране общественного порядка Сергей Котов поблагодарил администрацию за содействие в открытии участка.

«Большое спасибо городскому округу Люберцы и отдельно главе Владимиру Ружицкому за открытие нового территориального пункта. Теперь участковые смогут осуществлять прием граждан по месту жительства», – отметил Котов.

По его словам, в опорном пункте будут работать три участковых, три капитана полиции – Александр Мамыркин, Виктор Новиков и Евгений Родионов. График приема жителей будет утвержден в ближайшее время.