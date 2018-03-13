РИАМО - 13 мар. Заявление о выдаче разрешения на продажу квартир по договорам долевого участия застройщики Подмосковья теперь смогут подать в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Подмосковье запущен сервис, с помощью которого участники строительства могут подать в электронном виде заявление на выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Новый онлайн-сервис для застройщиков доступен на региональном портале госуслуг (РПГУ)», - отмечается в сообщении.

Если ранее заявитель направлял проектную декларацию с сопроводительным письмом по почте или передавал с курьером на бумажном носителе, теперь все документы компонуются в один файл и в электронном виде уходят в Главгосстройнадзор, где проходят регистрацию и попадают к исполнителю.

После регистрации в качестве юридического лица на портале госуслуг РФ и подтверждения учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации застройщику необходимо направить проектную декларацию в личный кабинет Главгосстройнадзора на сайте dol.minstroyrf.ru, далее на региональном портале госуслуг выбрать Главгосстройнадзор, вид услуги и подать заявление, подгрузив необходимые документы в личный кабинет застройщика и получить подтверждение, что документы приняты. После обработки результат будет также размещен в личном кабинете.

«Документооборот проходит быстро, временные и финансовые затраты существенно сократились у нас и бизнеса. Для старта этого процесса потребовалось провести большую подготовительную работу. Необходимо было все систематизировать, чтобы подавать документы в едином формате и загружать их в базу», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОСТ, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор участия в долевом строительстве (ДДУ). В Московской области услугу по выдаче ЗОСТ оказывает Главгосстройнадзор.

«Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы», — добавляется в сообщении.

Главгосстройнадзор 22 марта проведет вебинар для застройщиков по вопросу получения ЗОСТа в электронном виде. Специалисты ведомства ответят на вопросы участников строительства. Регистрация на вебинар открыта на сайте ведомства и РПГУ.