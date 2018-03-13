РИАМО - 13 мар. В Москве более 1 тысячи человек приняли участие в акции «Покормите птиц зимой», сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Во вторник в Москве состоялось заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«Больше 1 тысяч человек приняло участие в нашей акции («Покормите птиц зимой» - ред.)», - сказала Зотова.

Акция «Покормите птиц зимой» традиционно проходит в Москве с декабря по апрель. В рамках акции жители столицы могут помочь перезимовать пернатым, оставшимся в городе.