РИАМО - 13 мар. В подмосковной Балашихе на участке автомагистрали М-7 «Волга» до 26 марта будет ограничено движение транспорта в связи с установкой рамных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

«Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород сообщает о кратковременных перекрытиях трассы М-7 «Волга» на участке с 18-го по 23-й километр в период с 13 февраля по 26 марта», - говорится в сообщении.

В связи с установкой рамных конструкций на участке автомагистрали в черте города Балашиха движение транспорта будет перекрываться в ночное время на 10 минут.

Данные конструкции необходимы для размещения дорожных знаков.