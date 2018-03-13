РИАМО - 13 мар. Средняя скорость движения личного автотранспорта в столице возросла на 16% по итогам 2017 года, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Одним из главных итогов 2017 года стал рост средней скорости движения личного автотранспорта на 16% - с 45 до 52 километров в час», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в 2017 году число ДТП сократилось на 59% - с 609 тысяч до 252 тысяч случаев.