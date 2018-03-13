РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 мар. Жители подмосковного Домодедова 18 марта смогут проголосовать за одну из четырех городских территорий, которая будет в первую очередь благоустроена в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, сообщается на сайте администрации городского округа.

В рамках голосования в 21 муниципалитете будут отобраны общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, а в 10 муниципалитетах выберут дизайн-проекты (концепции) благоустройства общественных территорий из предложенных вариантов. Адресные списки территорий и проекты опубликованы на сайте www.sredamo2018.ru, а также на сайте министерства ЖКХ Московской области www.mgkh.mosreg.ru.

«В городском округе Домодедово в голосовании примут участие четыре общественных пространства: территория вокруг Дворца культуры и спорта «Мир» по Каширскому шоссе, зона отдыха лесопарка в микрорайоне Западный, площадь у почтамта по улице Каширское шоссе, дом №62, площадь перед Повадинским сельским домом культуры в селе Вельяминово», – говорится в сообщении.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его общий бюджет на 2017 год составил 42 миллиарда рублей. В Московской области на эти цели в 2017 году выделили 5,1 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 1,7 миллиарда рублей и 3,4 миллиарда – из бюджета Подмосковья.

В рамках проекта в 146 муниципалитетах Подмосковья благоустроили 134 общественные территории, в том числе более 80 пешеходных зон и территорий, 16 скверов, пять площадей, шесть зон отдыха, несколько стел и одну набережную.