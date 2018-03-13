РИАМО - 13 мар. Полиция разыскивает неизвестного, который украл в Сергиево-Посадском районе Подмосковья автомобиль Nissan X-Trail стоимостью более 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД обратился мужчина, зарегистрированный по адресу: Сергиево-Посадский район, город Пересвет, улица Строителей, с заявлением о том, что от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Nissan X-Trail 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,15 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».