РИАМО - 13 мар. В северном вестибюле станции метро «Кропоткинская» Сокольнической линии Московского метрополитена начались ремонтные работы, его закрыли до апреля, сообщается на Едином транспортном портале.

Работы проходят в рамках программы по благоустройству магистралей, улиц и вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним.

«Ремонтные работы планируется завершить уже в апреле этого года», - говорится в сообщении.

Для входа на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции (выход в сторону Гоголевского бульвара).