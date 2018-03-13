РИАМО - 13 мар. Жителей Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, предупредили о сильном порывистом ветре, мокром снеге, метели и гололеде 15 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Под влиянием циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) с юго-запада на северо-восток, а также арктического атмосферного фронта 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег, на юге — с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель. Ветер будет усиливаться до 12-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

На дорогах местами будут гололедица, снежные заносы. Ночью 15 марта температура воздуха в округе — от 5 градусов мороза на севере ЦФО до 3 градусов тепла на юге округа, днем температура будет понижаться и к вечеру составит 1-7 градусов мороза, на севере — до минус 13 градусов, что приведет к замерзанию выпавших осадков и образованию сильной гололедицы.

В ЦФО 16 марта, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха — до минус 10 - минус 17 градусов в ночные часы, 17 марта ночью температура составит 17-22 градуса мороза, на севере — до минус 27 градусов.