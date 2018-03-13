РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Около 200 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Балашихе с начала текущего года, сообщил во вторник глава Балашихи Сергей Юров.

«В Балашихе рейды с целью выявления незаконно установленных рекламных конструкций проводятся раз в неделю. С начала этого года (2018 года – ред.) было обнаружено и демонтировано около 200 таких конструкций. В основном это были баннеры, фасадные конструкции и информационные стенды», – сказал Юров.

Он добавил, что демонтированные рекламные конструкции и средства размещения информации не соответствовали концепции размещения рекламы в городе и были установлены без согласования с администрацией городского округа. Для того, чтобы получить разрешение на установку информационных конструкций предпринимателям необходимо обратиться в отдел рекламы администрации Балашихи. По словам Юрова, с начала 2018 года было выписано порядка 160 предписаний о демонтаже рекламных конструкций и средств размещения информации.

По данным Балашихинского информагентства, демонтаж незаконных рекламных конструкций в Балашихе проводят два раза в неделю. Согласно нормативно-правовым актам, демонтированные конструкции в течение месяца хранятся на специальном городском складе. Если за это время собственники не забирают их, то подрядные организации вправе их утилизировать.