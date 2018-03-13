РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Заявки на участие в конкурсе «Миссис Балашиха» жительницы городского округа смогут подать до 22 марта, на конкурс приглашаются замужние женщины от 18 до 45 лет, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор конкурса Марина Подлесных.

«До 22 марта мы ведем набор участниц, а 21 апреля в 15:00 в клубе «Трианон» уже пройдет сам конкурс «Миссис Балашиха». Это конкурс для замужних женщин и мам, его победительница представит городской округ на Национальном конкурсе Mrs World Russia», – сказала Подлесных.

На конкурс приглашаются замужние женщины от 18 до 45 лет, участие бесплатное. Цель проекта – показать, что замужняя женщина и мама не перестает быть социально активной и не теряет возможности для самореализации, что этот статус только украшает женщину.

Конкурс проходит в виде традиционного шоу красоты на сцене. Зрителей ждет тематическое шоу «Эпохи, легенды и мифы», в которое будут включены показы в исторических костюмах, вечерних платьях, купальниках, девушки также продемонстрируют свои интеллектуальные способности и таланты.

Победительниц выбирает профессиональное жюри, в которое входят деятели культуры и искусства Московской области, политики и общественные деятели. При выборе лучшей из лучших экспертный совет учитывает не только красоту, но и личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь города и страны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте mrsbalashikha@gmail.com.